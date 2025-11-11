Orange, Bouygues Telecom et Free : le rachat de SFR pourrait faire grimper le prix des abonnements mais pas seulement

Un retour à trois opérateurs sur le marché des télécoms en France fait peser le risque d’une hausse généralisée des prix selon deux professeurs d’économie auditionnés par la Commission des affaires économiques du Sénat.

Alors la vente de SFR est sur toute les lèvres depuis la première offre d’achat (refusée par Altice) de Bouygues, Free et Orange, les inquiétudes se multiplient. Lors d’une audition au Sénat le 5 novembre, deux professeurs d’économie, Thierry Pénard et Marc Bourreau, ont averti : un retour à trois opérateurs , si Orange, Bouygues Telecom et Free parvenaient à se partager les actifs du groupe Altice, entraînerait quasiment à coup sûr une hausse des tarifs des abonnements dans un délai d’un à deux ans.

Citant cette analyse, UFC-Que Choisir alerte à son tour sur les conséquences d’une baisse de la pression concurrentielle, qui risquerait non seulement de renchérir les forfaits, mais aussi de réduire la visibilité des marques à bas coût comme Sosh et B&You, nées pour contrer l’arrivée de Free Mobile en 2012. Ces dernières pourraient même dans le pire des scénarios disparaître? Les consommateurs pourraient être poussés vers des offres plus chères, sans garantie d’amélioration du service.

De son côté, l’Arcep, régulateur des télécoms, a récemment rappelé qu’elle veillera au grain dans ce dossier hautement sensible. L’autorité promet une vigilance accrue pour préserver la concurrence et éviter qu’une concentration du marché ne se traduise par une envolée des prix ou une stagnation de l’innovation.

En toile de fond, les trois opérateurs historiques estiment qu’une consolidation serait nécessaire pour financer les investissements massifs dans la fibre, la 5G et l’intelligence artificielle. Mais du point de vue des consommateurs, la perspective d’un retour à trois acteurs fait craindre la fin d’une décennie de tarifs accessibles et d’émulation technologique.

