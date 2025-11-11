Le saviez-vous : Free propose gratuitement ses propres jeux vidéo en ligne, dont un pour protéger la Freebox des bugs

Free ne se limite pas à fabriquer des box et des réseaux ? L’opérateur a aussi développé une série de jeux vidéo “maison”, accessibles en ligne, qui mettent en scène son univers et sa créativité, avec une bonne dose d’humour.

Sur une page dédiée, Free réunit tous les mini-jeux conçus par ses équipes internes, initialement pensés pour animer ses boutiques et événements. On y retrouve :

Mini Games, une série de défis rapides ;

TypeFree, pour tester la vitesse de frappe au clavier ;

Free Run, un jeu d’évitement de vaisseaux spatiaux ;

Free Fighter, pour repousser une invasion de zombies ;

Frythm, où il faut trouver les bonnes routes ;

Free Reef, qui demande d’abattre des fusées ennemies ;

et surtout Pop Defender, dans lequel vous devez protéger la Freebox des bugs !

Un nouveau jeu, SynthLand, est d’ailleurs en développement, preuve que l’aventure vidéoludique de Free continue. Pour tester ces créations ludiques signées Free, rendez-vous ici : https://games.scw.iliad.fr/jeux/login

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox