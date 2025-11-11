“Une box spéciale Stranger Things ? C’est n’importe quoi”, Free lance une nouvelle pub TV avec Reef dédiée à sa Freebox Ultra Edition Limitée

Reef se connecte à son tour à l’Upside Down, une manière cocasse de promouvoir la nouvelle édition limitée Stranger Things de la Freebox Ultra, fruit d’un partenariat officiel avec Netflix.

Free dévoile un nouveau spot TV via Reef, son faux rival de toujours, pour célébrer la sortie de la Freebox Ultra Édition Limitée Stranger Things et l’arrivée imminente de la saison 5 de la série culte de Netflix, attendue le 27 novembre.

Dans ce nouveau spot, la directrice de Reef se retrouve face à la mythique guirlande de lettres lumineuses de la série. En tentant de déchiffrer un mystérieux message venu “de l’autre dimension”, elle lâche, incrédule : “Et quoi encore, une box spéciale Stranger Things ? C’est n’importe quoi !” Avec ce clin d’œil plein d’autodérision, Free poursuit sa campagne humoristique autour de Reef, tout en surfant sur l’univers fantastique de la série.

