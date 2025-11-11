Free supprime en catimini le prix garanti sur la Freebox Pop S, la promesse s’évapore pour les nouveaux abonnés

L’avantage “prix garanti pendant 5 ans” sur l’offre fixe dualplay de Free disparaît sans explication de son site web et de sa brochure tarifaire. Les nouvelles souscriptions ne semblent plus couvertes par cet engagement.

Fin mai 2025, Free avait frappé fort : la Freebox Pop S passait à 23,99 €/mois avec un prix “garanti pendant 5 ans”, revendiqué comme un engagement unique face à la concurrence. Mais ce gage de stabilité a disparu des documents officiels de l’opérateur, fait remarquer sur X, Tiino-X83. La nouvelle brochure tarifaire en vigueur depuis le 6 novembre ne mentionne plus aucun gel de prix pour la Pop S, et la page web dédiée non plus. À la lecture des documents publics, on peut en déduire que les nouveaux abonnés souscrits depuis l’entrée en vigueur de la brochure (6 novembre) ne bénéficient plus de l’engagement de prix sur 5 ans.

Free n’a jamais, à ce jour, augmenté le prix de ses offres en cours pour les abonnés Freebox existants et n’a pas communiqué de changement sur ce point, la disparition de la mention ne constitue donc pas, en soi, une annonce de hausse éventuelle à l’avenir pour les clients qui auront souscrit après le retrait de cette garantie. Si cela se produit, ce serait une première dans la stratégie de l’opérateur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox