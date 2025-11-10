Orange lance une grosse promo pour ses abonnés Livebox fans de cinéma

Une avalanche de cinéma à petit prix sur les Livebox avec le service VOD d’Orange.

Orange lance une nouvelle opération spéciale sur sa plateforme de VOD : pendant une durée limitée, plus de 1 000 films sont proposés à 1,99 € en location. Une belle occasion de profiter d’une semaine de cinéma à petit prix.

Jusqu’au 16 novembre, les abonnés peuvent découvrir une large sélection de films en HD ou en SD, directement depuis leur Livebox ou sur leurs appareils connectés (mobile, tablette, ordinateur). Une fois la location effectuée, le film reste disponible pendant 48 heures, le temps de le visionner en toute tranquillité.

Parmi le catalogue proposé, on peut retrouver de tous les genres : Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan jusqu’à Furiosa : une saga Mad Max, en passant par Killers of the flower moon, Vingt Dieux,et même des films d’animation comme Le Garçon et le Héron, Naïs ou Kung Fu Panda.

