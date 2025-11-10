Free TV+ : changer son mode de paiement, problèmes de facturation… Comment ça se passe ?

Dans ce tuto sur Free TV+, Univers Freebox vous explique comment gérer vos paiements et votre abonnement pas à pas.

Si vous êtes abonné à Free TV+ (l’offre payante, sans abonnement Freebox ou Free Mobile), il est important de savoir que la facturation ne passe pas directement par Free, mais par les plateformes de téléchargement utilisées pour installer l’application : l’App Store pour les utilisateurs Apple et le Play Store pour les utilisateurs Android. C’est d’ailleurs pour cela que la souscription à l’offre premium ne se fait que depuis les versions mobiles de l’application Free TV. Ces plateformes contrôlent entièrement la gestion des abonnements, des prélèvements et des modes de paiement explique l’opérateur. Voici comment tout fonctionne et comment gérer votre abonnement facilement.

Les abonnements souscrits dans une application mobile suivent des règles fixées par Apple et Google. Cela signifie que les paiements, les renouvellements et les éventuels remboursements sont exclusivement administrés par ces plateformes. Ainsi, Free ne peut ni consulter vos informations bancaires, ni modifier vos prélèvements, ni effectuer de remboursement : tout passe par le store concerné, affirme l’assistance. L’équipe Free TV ne peut pas intervenir sur ces aspects, mais elle peut vous aider à résoudre les problèmes techniques liés à l’application (erreurs d’accès, bugs, etc.).

Modifier votre mode de paiement

Vous souhaitez mettre à jour votre carte bancaire, ajouter PayPal ou changer de méthode de règlement ? Voici la marche à suivre selon votre appareil :

Sur iPhone / iPad (Apple) :

Allez dans Réglages > [Nom du compte Apple] > Paiement et livraison.

Allez dans Réglages > [Nom du compte Apple] > Paiement et livraison. Sur Android (Google) :

Ouvrez Google Play Store > Profil > Moyen de paiement et abonnement.

Annuler ou modifier votre abonnement

Pour résilier ou ajuster votre formule Free TV+, il faut passer directement par le store d’origine.

Sur iOS :

Allez dans Réglages > [Nom du compte Apple] > Abonnements, puis sélectionnez Free TV pour gérer votre abonnement.

Allez dans Réglages > [Nom du compte Apple] > Abonnements, puis sélectionnez Free TV pour gérer votre abonnement. Sur Android :

Ouvrez Play Store > Profil > Abonnements > Free TV > Gérer le paiement.

En cas de problème de facturation

Enfin, même si personne ne le souhaite, il peut arriver que des problèmes se présentent. Si vous constatez un double prélèvement ou un souci lié à la facturation, vous devez contacter le service d’assistance du store correspondant :

Assistance Apple pour les utilisateurs iOS

pour les utilisateurs iOS Assistance Google pour les utilisateurs Android

Dans le cas où vous êtes abonné Freebox ou Free Mobile avec Free TV+ inclus, bien sûr, tout se passe sur votre espace abonné lié au compte et vous n’avez rien à faire, sauf en cas d’abonnements supplémentaires souscrits sur la Freebox.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox