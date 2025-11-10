Freebox Pop, mini 4K et Ultra : une nouvelle chaîne gratuite débarque sur Pluto TV

Les plages de Californie s’invitent sur Pluto TV. La plateforme gratuite lance une nouvelle chaîne dédiée à Pacific Blue, la série culte des années 90 où une brigade de policiers à vélo veille sur Santa Monica entre action, romance et soleil.

Pluto TV fait souffler un vent de nostalgie californienne avec le lancement de “Pacific Blue by Pluto TV”, une nouvelle chaîne entièrement dédiée à la célèbre série policière des années 1990.

Accessible gratuitement, 24h/24 et sans inscription, cette chaîne met à l’honneur les aventures d’une unité de police à vélo patrouillant les plages ensoleillées de Santa Monica. Mélangeant action, romantisme et paysages de carte postale, Pacific Blue suit une équipe de policiers aussi athlétiques qu’intrépides, chargés de maintenir l’ordre parmi les surfeurs, les touristes et les criminels qui sévissent sur le littoral californien.

Portée par Jim Davidson, Darlene Vogel ou encore Mario Lopez, la série a marqué toute une génération de téléspectateurs grâce à son ton léger, son esthétique très 90’s et ses intrigues entre enquêtes musclées et tensions sentimentales.

Avec Pacific Blue, Pluto TV poursuit l’enrichissement de son catalogue, en jouant sur la nostalgie et les séries cultes, après avoir dédié des chaînes à des fictions emblématiques comme Les Routes du Paradis ou MacGyver Toujours fidèle à son modèle d’accès simple et sans abonnement, Pluto TV est disponible sur le web, mobile, ainsi que sur de nombreux supports connectés, dont les Freebox Pop, Ultra et mini 4K, Apple TV, Android TV et Amazon Fire TV. Le service propose désormais plus d’une centaine de chaînes gratuites, couvrant tous les genres : séries, cinéma, documentaires, musique et programmes jeunesse.

