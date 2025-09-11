Vente de SFR : prix, fréquences et concurrence, l’Arcep prévient qu’elle veillera au grain

Alors que le scénario d’une possible vente de SFR agite le secteur des télécoms, la présidente de l’Arcep, Laure de La Raudière, rappelle que le régulateur sera particulièrement vigilant sur les enjeux de concurrence, de prix et d’investissements dans le secteur des télécoms.

Alors que des discussions préliminaires entre opérateurs télécoms ont eu lieu ces derniers mois au sujet d’une possible cession de SFR, la présidente de l’Arcep, Laure de La Raudière, a tenu à rappeler les lignes rouges du régulateur. Son mandat, qui court jusqu’en 2027, s’inscrit dans un contexte de consolidation potentielle du secteur français des télécoms.

Orange, Bouygues Telecom et Free auraient discuté en juin et juillet d’une éventuelle répartition des actifs de SFR. L’Arcep confirme dans les pages du Figaro avoir eu connaissance de ces échanges, mais précise ne disposer d’« aucune information sur le contenu d’un projet » et donc ne rien avoir « à instruire pour le moment ». Il faut dire que selon plusieurs informations, le dossier serait pour le moins houleux, avec des négociations tendues notamment entre Bouygues Telecom et Free.

Si le régulateur n’adopte « pas de position de principe », il identifie néanmoins plusieurs points de vigilance. Laure de La Raudière insiste notamment sur l’impossibilité de laisser un opérateur concentrer trop de ressources : « On ne peut pas imaginer qu’un opérateur ait le double des bandes de fréquences du jour au lendemain, car cela aurait des impacts concurrentiels majeurs. » L’Arcep se dit également attentive aux conséquences potentielles sur les prix pratiqués sur le marché de détail et sur la dynamique d’investissement. La présidente rappelle que toute opération de grande ampleur devra garantir à la fois le maintien d’une concurrence équilibrée et la poursuite des efforts d’innovation dans le secteur.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox