La Bbox WiFi 7 de Bouygues Telecom décroche une nouvelle certification, une vue éclatée dévoilée

Bouygues Telecom annonce que sa Bbox WiFi 7 vient d’obtenir la certification Green Product Mark 2025 délivrée par l’organisme indépendant TÜV Rheinland. Une reconnaissance qui s’inscrit dans une démarche d’écoconception amorcée dès 2022… et illustrée par des visuels montrant l’intérieur de la box.

La Bbox WiFi 7 enchaîne les certifications. Cet été, Bouygues Telecom a reçu la certification Green Product Mark 2025 pour sa box premium, a annoncé le FAI le 10 septembre. Une distinction qui vient récompenser les engagements d’écoconception pris par l’opérateur depuis 2022 sur ses équipements fixes.

Ce qui se cache sous le capot : une box pensée pour durer

Au-delà de ses caractéristiques techniques , son format vertical pour mieux loger les antennes, la Bbox Wi-Fi 7 se voit récompenser par son caractère réparable, reconditionnable et recyclable. Conçue pour allonger sa durée de vie, elle intègre notamment plus 90 % de plastique recyclé (coque) sans substances halogénées ; des textures anti-rayures et coloris noir pour éviter le jaunissement, des composants démontables facilitant le remplacement ; les pièces cosmétiques les plus changées sont sans fonction technique et empilables pour optimiser logistique et transport. Mais aussi et c’est original, des repères en braille sur la connectique pour l’accessibilité des personnes malvoyantes. C’est d’ailleurs l’occasion pour Bouygues Telecom de dévoiler des photos de la Bbox démontée qui mettent en évidence ces choix de conception.

Bouygues Telecom rappelle avoir lancé en 2022 le premier modem du marché français certifié Green Product Mark, puis obtenu en janvier 2024 la même certification pour ses répéteurs. Cette nouvelle étape s’aligne avec la stratégie RSE dévoilée en mars 2025 (“Agir pour un numérique plus responsable, positif et inspirant”), élaborée en co-construction avec fournisseurs et partenaires.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox