Fin du cuivre : 5 opérateurs s’allient pour lancer une campagne TV nationale et faire passer à la fibre, une première

« L’ADSL prend sa retraite » : cinq opérateurs s’allient pour inciter les Français à migrer vers la fibre, avant la fin du cuivre prévue d’ici 2030.

Pour la première fois en France, cinq opérateurs d’infrastructures engagés dans le déploiement de la fibre en zones rurales – Altitude Infra, Axione, Lumière, Orange Concessions et XpFibre – lancent une campagne commune sous l’égide d’InfraNum, la fédération de la filière numérique. Objectif : accélérer la migration vers la fibre optique, appelée à remplacer définitivement l’ADSL d’ici 2030.

Une campagne grand public inédite

Du 12 au 28 septembre, les Français découvriront un spot télévisé au ton pédagogique et humoristique : « L’ADSL prend sa retraite, la fibre prend la relève ». Initiée en 2024 par Orange Concessions, l’initiative s’élargit cette année à l’échelle nationale. En mutualisant leurs efforts, les opérateurs choisissent une parole commune pour rappeler que la fibre est désormais la norme. L’État soutient cette mobilisation, qui illustre la capacité de la filière à agir ensemble au service de l’intérêt général.

« C’est en nous alliant autour d’un projet coordonné que nous avons la légitimité de porter ce message à l’échelle nationale », souligne Arnaud Van Troeyen (Altitude Infra). Depuis 2013, le Plan France Très Haut Débit a permis de déployer plus de 15,7 millions de lignes fibre en zones rurales grâce aux Réseaux d’Initiative Publique (RIP). Mais au-delà du déploiement, il reste à convaincre chaque foyer et chaque entreprise de franchir le pas en souscrivant une offre auprès de l’opérateur de leur choix.

« La transition ne sera pas automatique : chaque utilisateur doit effectuer la démarche. Notre rôle est d’accompagner cette étape pour que personne ne soit laissé de côté », insiste Marie Lamoureux (Axione).Tous rappellent l’urgence : l’ADSL et les lignes cuivre seront progressivement arrêtés, commune par commune. Attendre le dernier moment pourrait entraîner une coupure de service et une saturation des plannings d’installation. Pour Jean-Germain Breton (Orange Concessions), cette campagne vise aussi à faire savoir que le réseau est disponible auprès des habitants et entreprises. De son côté, Lionel Recorbet (XpFibre) rappelle que toutes les lignes cuivre, y compris les téléphoniques, sont concernées et que des solutions existent pour tous les besoins.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox