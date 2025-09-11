La Poste Mobile change de réseau à la fin du mois, bye-bye SFR, hello Bouygues Telecom

A partir du mois d’octobre, les abonnés La Poste Mobile utiliseront le réseau de Bouygues Telecom.

À compter du 29 septembre 2025, La Poste Mobile entame une nouvelle phase de son histoire. L’opérateur virtuel bascule progressivement du réseau SFR, utilisé depuis sa création, vers celui de Bouygues Telecom, son nouveau propriétaire depuis fin 2024.

Jusqu’ici, La Poste Mobile s’appuyait sur l’infrastructure de son ancien actionnaire, SFR. Ce partenariat subsistait malgré le rachat de l’opérateur par Bouygues Telecom. À partir du 29 septembre, toutes les nouvelles souscriptions seront désormais activées sur le réseau Bouygues. Les clients déjà en contrat continueront pour l’instant à utiliser le réseau SFR, sauf en cas de changement d’offre ou de résiliation. Bouygues Telecom entend mener cette transition par étapes, afin de garantir une intégration en douceur. L’opérateur vise une migration complète d’ici fin 2026, date à laquelle toutes les lignes La Poste Mobile devraient fonctionner sur son propre réseau.

L’objectif affiché est double : cohérence technique et efficacité commerciale. En regroupant fixes et mobiles sous la même infrastructure, Bouygues espère améliorer la qualité de service, simplifier la gestion des abonnés et réduire ses coûts d’exploitation. Pour les nouveaux clients, le changement sera totalement transparent : les forfaits continueront d’être commercialisés sans modification apparente. Les abonnés actuels, eux, n’auront aucune démarche à effectuer dans l’immédiat. Ils seront progressivement informés des modalités de bascule au fur et à mesure de l’avancée du calendrier.

Source : Alloforfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox