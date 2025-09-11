Orange conforte son leadership en France en passant le cap des 10 millions d’abonnés fibre, loin devant ses rivaux

Orange devient le premier opérateur européen à compter autant d’abonnés FTTH sur son marché domestique.

6,4 millions d’abonnés fibre pour Free, 5,27 millions pour SFR, 4,4 millions pour Bouygues Telecom et désormais 10 millions pour Orange. L’opérateur historique a annoncé le 10 septembre avoir franchi ce cap historique. De quoi confirmer son rôle d’opérateur leader en France. Orange devient par la même occasion le premier FAI en Europe à franchir un tel seuil sur son marché domestique.

Jérôme Hénique, CEO Orange France, a commenté : « C’est un très beau témoignage de la confiance accordée par nos clients au quotidien. C’est aussi une reconnaissance du travail constant de nos équipes, qui s’engagent, chaque jour, sur l’ensemble du territoire, pour proposer à tous la meilleure expérience de service internet Très Haut Débit. »

Orange rappelle être n°1 sur la satisfaction des abonnés fibre selon l’édition 2025 de l’observatoire de l’Arcep, notamment sur la qualité de la connexion au domicile, la fiabilité de la box et la TV, un classement conservé pour la 5ᵉ année consécutive.

Pour ces 10 millions de clients, Orange rappelle en parallèle proposer un accompagnement complet avec des techniciens et conseillers spécialisés pour accompagner ses abonnés, “une technologie de Wifi Intelligent disponible dans ses box et répéteurs les plus récents et qui permet, sans intervention de l’utilisateur, d’optimiser automatiquement et en temps réel la performance et la couverture du wifi”, mais aussi “le XGS-PON, une technologie qui permet d’avoir la fibre avec un débit jusqu’à 8 Gbit/s, disponible avec la Livebox 7″, ou encore l’installation Experte Fibre, l’application Orange et moi et sa cartographie « Mon Réseau Local ».

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox