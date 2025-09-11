Free lance une nouvelle mise à jour de la Freebox Révolution

Avis aux abonnés Freebox Révolution et Révolution Light, une nouvelle version 4.9.9.2 du firmware du serveur est disponible.

Redémarrez votre serveur Freebox Révolution, Free a déployée une nouvelle mise à jour corrective 4.9.9.2. Celle-ci fait suite au déploiement début septembre de deux versions, la première ayant mis notamment à au service emblématique Femtocell. Les développeurs n’ont pas communiqué les changements apportés.

Source : merci à Thibault

