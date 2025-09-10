Le saviez-vous : si votre smartphone a été volé ou perdu, vous pouvez récupérer votre carte SIM Free Mobile sans attendre

Si vous perdez votre téléphone, ou vous le faites voler, pas la peine d’attendre une semaine pour redevenir joignable.

Un moment d’inattention, une mauvaise chute… Et vous vous retrouvez sans téléphone, ni carte SIM. Si racheter un téléphone peut se faire très vite, retrouver sa carte SIM peut poser problème : le premier réflexe peut être de recommander une nouvelle carte SIM, quitte à perdre son numéro, plutôt que d’attendre une semaine l’arrivée d’une nouvelle carte SIM commandée depuis l’espace abonné. Heureusement, si vous vous trouvez à proximité d’un Free Center, une solution existe pour récupérer votre carte SIM liée au même.

En effet, si votre Free Center est doté d’une borne Free nouvelle génération, vous pouvez générer une nouvelle carte SIM conservant votre numéro de manière assez simple. Tout d’abord, sachez que vous pouvez accéder à la carte des Free Center de l’opérateur sur cette page. Assurez-vous ensuite de bien vous rendre sur les bornes les plus récentes, elles ressemblent à ceci :

Une fois cela confirmé, munissez-vous de vos identifiants Free Mobile, et cliquez sur “renouveler ma carte SIM”. Il vous faudra ensuite saisir vos identifiants, puis sélectionner la carte SIM (et le numéro lié au compte) qui vous intéresse. Enfin, il vous faudra scanner votre pièce d’identité, du moins celle de la personne directement liée à votre ligne principale. Ensuite, vous n’aurez qu’à payer 10€ de frais, comme lors d’une commande sur votre espace abonné. La borne vous délivrera ensuite votre carte SIM prête à être utilisée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox