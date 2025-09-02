Free lance une nouvelle mise à jour de sa Freebox Révolution et met fin à un service emblématique

Free met un terme définitif à la Femtocell avec une mise à jour logicielle.

Une page se tourne pour les abonnés Freebox Révolution et mini 4K. Avec la mise à jour 4.9.9 du Freebox Server, déployée le 2 septembre 2025 à 10h40, Free met officiellement fin au service Femtocell. Pour en bénéficier, un simple redémarrage du serveur est nécessaire, mais les abonnés ne retrouveront plus cette fonctionnalité.

Présente depuis plus de dix ans, la Femtocell permettait de transformer la Freebox en mini-antenne 3G, améliorant la couverture mobile dans les logements mal desservis. Appels, SMS et données pouvaient ainsi transiter par la box, un atout notamment dans les zones isolées ou les sous-sols.

Mais depuis plusieurs années, la technologie était en sursis. Free avait déjà prévenu ses abonnés par mail : à compter du 1er septembre 2025, le service serait désactivé. Dans ce courriel, l’opérateur expliquait que « le réseau 3G sur lequel repose le service Femtocell est depuis plusieurs années progressivement remplacé par la 4G et la 5G, technologies plus performantes, offrant une couverture et des débits supérieurs ».

Une évolution annoncée de longue date

L’abandon de la Femtocell n’est pas une surprise. Dès 2021, lors de la convention annuelle des Freenautes, Xavier Niel en avait évoqué la fin, jugeant le dispositif obsolète. Le spectre 2100 MHz utilisé pour la 3G a progressivement été réalloué à la 4G, et les nouvelles générations de Freebox (Pop et Ultra) n’intégraient déjà plus cette fonction.

La VoWiFi comme successeur

Depuis 2022, Free a lancé la VoWiFi (voix sur Wi-Fi), qui permet de passer des appels directement via la connexion Internet, sans dépendre de la qualité du signal mobile. Cette solution, désormais généralisée, a rendu la Femtocell inutile.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox