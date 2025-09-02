Un opérateur lance un forfait au prix dégressif, de moins en moins cher si vous baissez votre consommation

Un forfait mobile inédit débarque en France : son prix diminue en fonction de la consommation réelle de données. Une approche qui entend associer pouvoir d’achat et sobriété numérique, dans un secteur habitué à pousser toujours plus de gigas.

La coopérative téléphonique TeleCoop inaugure une nouvelle approche sur le marché français des télécoms en lançant le premier forfait mobile à tarif dégressif. Une formule inédite qui s’ajuste automatiquement chaque mois en fonction de la consommation réelle de données.

Le forfait, sans engagement et avec appels/SMS illimités, applique ainsi un prix variable :

20 €/mois jusqu’à 80 Go,

18 €/mois jusqu’à 20 Go,

16 €/mois jusqu’à 10 Go,

14 €/mois jusqu’à 5 Go.

« Notre promesse est simple : moins vous consommez, moins vous payez. Et plus vous vivez », résume Marion Graeffly, fondatrice de TeleCoop. Cette approche s’appuie sur un constat : selon l’ARCEP, la consommation moyenne en France atteignait 16,5 Go par mois en 2024, tandis que 42 % des Français jugent excessif leur temps passé devant les écrans. Alors que les grands opérateurs privilégient généralement des offres avec toujours plus de données, TeleCoop propose un modèle en rupture, qui associe gain de pouvoir d’achat et sobriété numérique. L’opérateur entend ainsi encourager ses abonnés à mieux maîtriser leurs usages, tout en les accompagnant par des conseils pratiques pour prolonger la durée de vie de leurs appareils. « Cela fait cinq ans que nous rêvons de ce forfait. Redonner du pouvoir d’achat tout en protégeant la santé mentale et la planète : c’est enfin possible », souligne Marion Graeffly.

Il faut cependant souligner que le rapport tarif/quantité de data est encore assez élevé par rapport aux autres opérateurs, y compris les MVNO par exemple. Et si d’autres forfaits, comme ceux de Prixtel, entendent faire “payer uniquement pour ce que vous consommez”, la démarche ici est inverse : encourager à consommer moins.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox