Partage de compte : après l’avoir attaqué, Disney, Apple et Netflix vont négocier avec la plateforme française Spliiit

Disney, Apple et Netflix s’attaquent à Spliiit, accusé de favoriser le partage d’abonnements payants : une médiation est engagée avant un possible procès.

Le partage d’abonnements s’est imposé ces dernières années comme une pratique courante, portée par la hausse continue des tarifs des services de streaming. Mais l’avenir s’assombrit pour Spliiit, la start-up française qui en a fait son cœur de métier.

Avec des abonnements qui dépassent désormais les 20 € par mois, comme chez Netflix ou Spotify, de nombreux utilisateurs cherchent à diviser la facture. Si le partage entre proches reste accepté, l’échange de comptes avec des inconnus via Spliiit est jugé problématique par les plateformes, qui dénoncent un manque à gagner. Déjà attaquée par Apple, Disney et Netflix par le passé, la société avait réussi à se défendre. Mais cette fois, la justice a choisi la voie de la médiation avant un éventuel passage devant le tribunal, selon L’Informé.

Spliiit se veut confiant, mais reste petit face aux opposants

La start-up affirme respecter la légalité : la notion de « foyer » reste floue et l’usage des marques ne constitue pas une infraction. Elle va même plus loin en soutenant que son service stimule les abonnements, en rendant l’accès plus abordable pour des consommateurs qui, autrement, n’auraient peut-être jamais payé.

Spliiit fait face à des géants aux moyens financiers colossaux, dans un affrontement qui prend des allures de David contre Goliath. Reste à voir si la médiation suffira à éviter un procès, ou si la plateforme française devra se défendre une nouvelle fois devant la justice.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox