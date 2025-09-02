Coup dur pour Apple : l’Europe valide que son iPhone 12 émet trop d’ondes

La France obtient une validation de la Commission Européenne après avoir épinglé Apple pour le DAS de son iPhone 12.

Clap de fin pour un feuilleton qui a démarré dans l’Hexagone. Le 12 septembre 2023, alors qu’Apple présentait son iPhone 15, l’Agence nationale des fréquences (ANFR) avait créé la surprise en ordonnant le retrait temporaire de l’iPhone 12 du marché français. En cause : un dépassement du DAS « membre », indicateur mesurant le niveau d’ondes électromagnétiques absorbées par le corps humain lorsque l’appareil est tenu en main ou placé dans une poche.

Le smartphone affichait une valeur de 5,74 W/kg, au-delà de la limite européenne fixée à 4 W/kg. Cette décision avait déclenché une large couverture médiatique en France et à l’international. Apple avait d’abord contesté les tests français, estimant que son iPhone respectait les normes de sécurité internationales. La firme expliquait que le capteur de détection de distance intégré à l’appareil avait pu fausser les mesures en augmentant la puissance de transmission lorsque le téléphone était éloigné du corps.

Finalement, le constructeur avait diffusé un correctif logiciel désactivant cette fonction. Résultat : un DAS ramené à 3,94 W/kg, sous le seuil réglementaire. L’ANFR avait validé cette mise à jour, permettant le retour de l’iPhone 12 dans les rayons français fin septembre 2023.

Malgré la levée de la sanction en France, l’ANFR avait signalé la situation aux autres pays membres et à la Commission européenne. L’affaire a alors opposé plusieurs autorités nationales : certaines, comme en Irlande, jugeaient l’iPhone 12 conforme, tandis que la France défendait ses mesures.

La Commission a ouvert une procédure contradictoire associant la France, l’Irlande et Apple. Après près de deux ans d’échanges, la Commission européenne a confirmé la fiabilité des tests de l’ANFR et jugé la mise à jour d’Apple nécessaire pour rendre l’iPhone 12 conforme. Elle invite désormais les États membres à appliquer la même règle, ce qui obligera Apple à déployer son correctif dans toute l’Union.

Apple a réagi en insistant sur la sécurité de son produit : « L’iPhone 12 peut – et a toujours pu – être utilisé en toute sécurité, respectant ou dépassant les normes de DAS applicables dans le monde entier », affirme le groupe. La firme dit accepter la décision européenne, même si elle continue de contester l’approche française. La mise à jour logicielle lancée en octobre 2023 en France sera donc étendue à l’ensemble de l’UE dans les prochaines semaines.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox