Une Freebox Pop S jugée trop tardive, entre les opérateurs, les plateformes et les consommateurs, qui devrait payer ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Et si c’était un peu trop tard ?

Avec sa Freebox Pop S lancée à 23,99 € par mois, Free répond à la demande d’un Internet sans télévision. Si l’offre séduit une partie des abonnés, l’opérateur estime toutefois que le triple-play reste dominant et mise surtout sur sa Freebox Ultra. Cependant, avec des chiffres de recrutements proches de zéro, cette affirmation est assez contestée par les consommateurs… Free aurait-il pris trop son temps ?

Comment rebooster les recrutements ?

Les performances commerciales ne sont définitivement pas au beau fixe chez l’opérateur de Xavier Niel concernant ses Freebox. A l’occasion de la publication de ses résultats pour le 2e trimestre 2025, l’opérateur annonce que sa base d’abonnés fixes reste “stable”. L’opérateur communique des chiffres moins précis qu’à l’accoutumée, affirmant simplement, compter 7.6 millions d’abonnés sur ce segment et ne revendiquant aucun gain d’abonnés, ni sur le fixe ni sur le mobile. S’il reste en forme financièrement, avec une croissance organique, beaucoup s’interrogent sur la perte de dynamique commerciale de l’opérateur… Et pour beaucoup, il va falloir frapper fort, si l’opérateur entend à nouveau recruter.

Qui devrait vraiment payer pour la bande passante ?

Les opérateurs télécoms européens plaident depuis plusieurs années pour une participation financière des grandes plateformes numériques aux coûts d’infrastructure. Aujourd’hui, une poignée de géants du web concentre près de la moitié du trafic transitant sur leurs réseaux. Des groupes comme Orange, Deutsche Telekom ou Telefonica défendent ce modèle de « fair share », estimant qu’il permettrait de rééquilibrer la charge entre fournisseurs d’accès et grands utilisateurs. L’initiative semblait gagner du terrain en Europe, mais le récent accord commercial entre l’Union européenne et les États-Unis a entériné l’abandon de ce projet. Une décision vivement critiquée par Orange. Mais le débat persiste : qui devrait vraiment payer pour la bande passante ?

Les Bbox chez La Poste, un bon plan pour Bouygues !

Bouygues Telecom et La Poste Mobile franchissent une nouvelle étape dans leur partenariat stratégique. Depuis ce 1er septembre, les offres Bbox La Poste Mobile sont officiellement disponibles dans les 6 000 bureaux de poste à travers la France. Ce lancement fait suite au rachat de La Poste Telecom par Bouygues Telecom fin 2024. Jusqu’ici centrée sur le mobile, l’activité de La Poste Mobile s’élargit désormais à l’internet fixe grâce aux offres Bbox. Et bien sûr, le réseau de distribution immense devrait pas mal profiter à l’opérateur…

Un mois offert, un cadeau ?

Free propose 1 mois gratuit à HBO Max (avec option sport) pour les abonnés Freebox Delta, Ultra et Révolution Light, à activer avant le 28 octobre. Certains contestent l’usage du terme « offert », mais techniquement l’offre peut être qualifiée ainsi puisqu’elle n’impose aucun engagement : l’abonné peut profiter du mois gratuit puis résilier sans frais.

