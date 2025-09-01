Lancement de nouvelles offres “Bbox La Poste Mobile”, La Poste se met au fixe

La Poste Mobile élargit son champ d’action : après le mobile, l’opérateur se lance dans l’internet fixe avec les offres Bbox, désormais disponibles dans 6 000 bureaux de poste partout en France.

Bouygues Telecom et La Poste Mobile franchissent une nouvelle étape dans leur partenariat stratégique. Depuis ce 1er septembre, les offres Bbox La Poste Mobile sont officiellement disponibles dans les 6 000 bureaux de poste à travers la France. Ce lancement fait suite au rachat de La Poste Telecom par Bouygues Telecom fin 2024. Jusqu’ici centrée sur le mobile, l’activité de La Poste Mobile s’élargit désormais à l’internet fixe grâce aux offres Bbox. Objectif affiché : rendre la fibre accessible au plus grand nombre et rapprocher la technologie du quotidien de tous les Français.

Les offres Bbox La Poste Mobile :

La Bbox Privilège se positionne comme l’offre pouvant intéresser pour toute la famille, avec son offre de lancement. Elle est en effet proposée à 27 .99€/mois actuellement, au lieu de 34.99€/mois, avec un engagement de 12 mois. Elle inclut une connexion fibre très rapide jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement et 900 Mb/s en envoi, le WiFi 6 pour une meilleure stabilité, ainsi que les appels illimités vers les fixes et mobiles en France et vers les fixes de plus de 110 pays. Côté divertissement, un décodeur TV 4K Android avec plus de 180 chaînes est fourni, et l’installation fibre est gratuite.

La Bbox Access (29,99 €/mois, engagement 12 mois) est une formule plus simple et accessible, pensée pour couvrir l’essentiel. Elle propose une connexion fibre jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi, associée au WiFi 5. Les appels illimités vers la France et l’international (fixes de plus de 110 pays) sont inclus, tout comme le décodeur TV 4K Android avec plus de 180 chaînes. L’installation fibre est également offerte.

Enfin, la Bbox Excellence (43,99 €/mois, engagement 12 mois) représente l’offre premium avec une fibre ultra rapide pouvant atteindre 8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi (selon éligibilité). Elle s’appuie sur le WiFi 7, la dernière génération de réseau sans fil, et inclut aussi un décodeur TV 4K HDR Android avec plus de 180 chaînes. L’installation fibre est prise en charge de façon accompagnée, et un répéteur WiFi 7 est disponible sur demande, garantissant une connexion optimale même en cas de coupure.

La Bbox Connect (29,99 €/mois, engagement 12 mois) est une formule proposant uniquement la connectivité. Elle propose une connexion fibre avec des débits allant jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi, soutenue par le WiFi . L’offre inclut également les appels illimités vers les fixes et mobiles en France ainsi que vers les fixes de plus de 110 pays, avec installation fibre gratuite.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox