Arrivée de nouvelles chaînes incluses sur Freebox TV

5 nouvelles chaînes débarquent gratuitement sur la Freebox !

La Freebox TV accueille cinq nouvelles chaînes gratuites et incluses dans le bouquet de base. Elles enrichissent la diversité des programmes en mettant l’honneur la santé, la culture urbaine africaine, la généraliste malienne, la culture congolaise et l’actualité ukrainienne. Découvrez ces nouvelles chaînes en détail :

Mieux TV (canal 253) : chaîne 100 % santé lancée par Michel Cymes et Webedia, elle veut lutter contre les fake news médicales grâce à un comité scientifique. Elle proposera 15 programmes variés sur la santé des femmes, des seniors, des jeunes, du travail et du handicap.

BIM TV (canal 427) : chaîne urbaine panafricaine issue de BIM Radio, elle met en avant la musique, la comédie, le sport, le cinéma et les tendances qui font vibrer l’Afrique et la diaspora. Elle veut inspirer et connecter les téléspectateurs en donnant la parole aux talents et en créant des formats originaux.

TM1 TV (canal 508) : généraliste privée basée à Bamako, elle diffuse des journaux télévisés, séries, films, documentaires, talk‑shows, sports et divertissements. Son service en français propose diffusion en direct et vidéos à la demande sur la culture et l’information.

PSTV HD (canal 583) : chaîne de référence en République démocratique du Congo offrant des journaux télévisés, des émissions éducatives et des programmes culturels valorisant la nature, l’histoire et la cuisine. Elle promeut la culture congolaise et propose aussi des séries, films et événements sportifs tout en restant accessible via une offre numérique.

DIM (canal 698) : Telekanal Dim est une chaîne d’actualité et de divertissement ukrainienne destinée au public national et aux territoires occupés. Anciennement en russe, elle diffuse depuis octobre 2022 des programmes en ukrainien mêlant news, divertissement et culture.

A noter que le déploiement de ces nouvelles chaînes se fait progressivement, elles ne sont peut être pas encore disponibles chez tous les abonnés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox