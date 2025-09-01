La nouvelle chaîne de la TNT, Novo19, est désormais disponible sur les Freebox

Novo19 arrive sur les Freebox, le compte à rebours est lancé avant le lancement officiel à 18h depuis Rennes.

La nouvelle chaîne qui a décroché sa place sur la TNT devant NRJ 12 et C8 en début d’année fait son apparition sur les Freebox. Novo19, lancée par le groupe Ouest-France, est déjà visible sur les Freebox depuis le canal 19, avec un compte à rebours indiquant le lancement officiel à 18h ce lundi 1er septembre. Depuis Rennes, Novo19 s’apprête à devenir la première chaîne nationale pilotée depuis une région, mêlant information de proximité, talk-show quotidien et programmes variés pour séduire un large public.

Novo19 se veut être un média de proximité, rythmé et ouvert, capable de refléter la vie en dehors de Paris. Le journal d’une quinzaine de minutes sera suivi à 18h25 du talk-show « On a du nouveau ! », animé par Claire Arnoux. Ce rendez-vous de 75 minutes, rediffusé chaque matin et midi, abordera l’actualité sous un angle concret et humain : santé, éducation, culture, vie quotidienne et questions de société. Les débats seront enrichis par des chroniques et des témoignages variés, afin de raconter l’actualité à hauteur de vies.

En dehors de ce temps fort, Novo19 s’appuiera sur une grille diversifiée de contenus acquis : séries documentaires comme « Flics : leur vie en direct » ou « Vétérinaires : leur vie en direct », téléfilms américains, documentaires patrimoniaux, cinéma populaire (Le bonheur est dans le pré, Erin Brockovich) et programmes historiques comme « Dans les secrets des monuments de France ».

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox