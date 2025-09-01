Encore 2 autres chaînes rejoignent le bouquet TV de la Freebox

Fight Nation et Lutte TV rejoignent le bouquet Freebox TV.

Après l’arrivée de plusieurs chaînes gratuites que nous vous avons annoncé ce lundi, l’opérateur ajoute désormais deux chaînes, payantes cette fois, avec pour thème les sports de combat qui devraient séduire les amateurs de rings et d’arènes.

Fight Nation : la chaîne des sports de combat

La chaîne Fight Nation propose un programme entièrement consacré aux disciplines de combat. On y retrouve des combats de boxe, de MMA, de kick‑boxing, de muay‑thaï et bien d’autres arts martiaux. Accessible sur le canal 196, elle est facturée 2,99 € par mois à la carte.

Lutte TV : le rendez‑vous de la lutte sénégalaise

Originaire du Sénégal, Lutte TV est une web‑TV spécialisée dans la lutte traditionnelle sénégalaise. Elle offre des contenus exclusifs consacrés à cette discipline, des reportages et des émissions en français et en wolof qui permettent de découvrir l’arène africaine et ses champions. La chaîne est désormais disponible sur le canal 197 des Freebox et est incluse dans les bouquets Afrique, Afrique Premium et Afrique Privilège. Les abonnés de ces packs pourront ainsi suivre les grands combats et l’actualité de la lutte sans frais supplémentaire.

Ces nouvelles chaînes sont disponibles dès maintenant mais il peut être nécessaire de redémarrer le Player de votre Freebox pour y avoir accès.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox