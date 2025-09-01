Free lance un nouveau jeu-concours pour consoler votre enfant après sa rentrée

Oqee by Free lance un concours pour l’avant-première de Marvel Iron Man et ses Amis Incroyables.

Oqee by Free propose à ses abonnés et aux fans de super-héros de vivre une expérience unique. L’opérateur organise en ce moment un jeu-concours offrant la possibilité de remporter deux places (un parent et un enfant) pour assister à l’avant-première de la nouvelle série animée Marvel Iron Man et ses Amis Incroyables. L’événement aura lieu le 13 septembre prochain à Paris.

Pour tenter sa chance, la participation est simple : il suffit de suivre le compte @OQEEbyFree sur X (ex-Twitter) et de retweeter le post du concours. Le tirage au sort sera effectué le 9 septembre, et les gagnants seront alors contactés directement. Adaptée pour le jeune public, la série Marvel Iron Man et ses Amis Incroyables est diffusée sur Disney Channel.

