Free Pro lui aussi s’attaque à Reef dans une nouvelle publicité

Reef continue d’en prendre pour son grade, même chez les pros.

Dans sa dernière campagne, Free continue de miser sur l’humour au détriment de Free. Le spot met en scène un propriétaire de camping bien décidé à obtenir une meilleure connexion internet et surtout, qu’ils lui réparent ses problèmes de ligne. Il tente de négocier avec son fournisseur Reef, qui lui pour le coup multiplie les arguments improbables.

La campagne Reef revient avec toujours plus d’humour. Parce qu’en entreprise votre connexion ne doit jamais vous lâcher, Free Pro vous accompagne avec sa nouvelle Freebox Pro. Découvrez, sans attendre, le nouveau Spot TV

#FreeboxPro #ToujoursPlusPuissante #Entreprises pic.twitter.com/42upyNFezR — Free Pro (@FreePro) September 1, 2025

Très vite, il cite la Freebox Pro comme référence, vantant sa fiabilité et ses performances, comme si elle était devenue le modèle à suivre dans toute discussion autour du Wi-Fi. Une manière astucieuse de rappeler qu’aujourd’hui, même les campings doivent rivaliser d’ingéniosité pour satisfaire des clients toujours plus connectés.

La campagne s’inscrit dans la lignée des précédents spots lancés par Free pour le grand public, mettant en scène le service client de son concurrent fictif dans diverses situations similaires.

