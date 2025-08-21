Free dévoile de nouvelles pubs se moquant de son concurrent préféré

Avant la rentrée, Free dévoile une nouvelle salve de spots publicitaires mettant en scène son concurrent fictif Reef.

Depuis quelques années maintenant, Free aime publier des nouvelles publicités sur le web ou à la TV présentant son concurrent fictif, créé par lui même pour l’abattre, Reef. L’opérateur imaginaire est donc de retour dans une nouvelle salve de publicités dévoilée sur la chaîne YouTube officielle de Free, avec un nouveau mantra : “Obtenez plus grâce à Free même si vous êtes chez Reef“.

Dans cette vidéo, on y découvre trois spots différents mais suivant la même ligne directrice : des clients Reef appellent leur opérateur pour lui demander de se calquer davantage sur les offres de Free, ou au moins de leur accorder un avantage quelconque, arguant que chez Free, on peut obtenir des réductions grâce à Free Family, ou l’accès à la 5G illimitée… Et les conseillers de Reef, bien embêtés, tentent tant bien que mal de répondre, avec des offres très peu satisfaisante, sous le regard médusé de la patronne de l’opérateur.

Free continue ainsi de jouer sur l’humour pour tenter de séduire de nouveaux abonnés, avec un sous-texte assez clair : vous pouvez toujours tenter de négocier avec votre opérateur actuel, le mieux est de passer chez Free directement. Sur les réseaux sociaux, l’opérateur annonce par ailleurs que ces spots s’inscrivent dans une plus grande campagne de 8 spots en tout, en attendant de découvrir les prochains…

