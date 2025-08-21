Orange lance une nouvelle offre 5G+ fixe avec le WiFi 7

Orange propose désormais une nouvelle Flybox 5G+ Home équipée du Wi-Fi 7.

Ce 21 août 2025, Orange annonce le lancement de la Flybox 5G+ Home, un nouvel équipement destiné à fournir une connexion Internet fixe via le réseau 5G+. Conçue en partenariat avec Nokia, cette box intègre la norme Wi-Fi 7, qui succède au Wi-Fi 6 et vise à améliorer la vitesse et la stabilité de la connexion dans le logement.

La Flybox 5G+ Home peut atteindre, selon Orange, jusqu’à 1,5 Gbit/s en téléchargement et 250 Mbit/s en envoi. Elle est équipée de quatre récepteurs pour la réception 5G+ et de trois ports Ethernet. Elle intègre également la technologie L4S (Low Latency, Low Loss & Scalable Throughput), censée réduire la latence lors d’usages intensifs comme le télétravail, le streaming ou le jeu en ligne. Concernant la conception, Orange précise que 83 % de la coque et de l’emballage sont recyclables.

La mise en service ne nécessite pas d’intervention technique, l’installation se faisant directement par l’utilisateur. En plus de l’accès Internet, l’offre inclut l’application TV d’Orange, qui permet de regarder jusqu’à 150 chaînes sur smartphone, tablette ou PC. Pour un usage sur téléviseur, une clé TV est proposée en option à 5 €/mois.

La Flybox 5G+ Home est disponible avec l’offre 5G+ Home au prix de 42,99 €/mois, sans engagement, avec un mois d’essai « satisfait ou remboursé ». Elle est également proposée dans le cadre de l’offre Cheat_Code_18_26, réservée aux 18-26 ans, à 29,99 €/mois après remboursement différé de 13 €/mois, toujours sans engagement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox