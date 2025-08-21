Free annonce l’arrivée de la VoLTE sur de nouveaux smartphones

Free active enfin la VoLTE sur les Samsung Galaxy S8 et S8+.

Bonne nouvelle pour les abonnés Free Mobile encore équipés d’un Samsung Galaxy S8 ou S8+ : l’opérateur annonce l’arrivée de la VoLTE (Voice over LTE) sur ces modèles emblématiques de la marque coréenne. Cette technologie permet de passer des appels en 4G, avec une meilleure qualité sonore et sans basculer automatiquement en 3G lors d’un appel.

Le compte officiel Free 1337 affirme que les utilisateurs concernés verront apparaître une notification de mise à jour logicielle sur leur smartphone. Une fois installée, il sera nécessaire de :

Activer manuellement l’option VoLTE dans les paramètres système,

Lancer l’application Free, qui procédera automatiquement aux configurations nécessaires pour activer la fonction.

Avec cette annonce, Free poursuit le déploiement progressif de la VoLTE sur son parc de terminaux compatibles. L’objectif est de généraliser les appels en 4G afin d’améliorer l’expérience utilisateur, tout en préparant à terme la fin de la 3G. Si la majorité des smartphones actuels sont compatibles, de plus anciens modèles restent encore privés de la VoLTE, les opérateurs devant généralement trouver des accords avec chaque fabricant pour instaurer une compatibilité entre leur réseau 4G et chaque modèle.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox