Ligue 1 + : la situation entre Canal+ et la LFP dégénère, un ultimatum lancé

Canal+ et la LFP au bord du clash autour de la distribution de Ligue 1+

À la veille de la 2ᵉ journée de championnat, le bras de fer s’intensifie entre Canal+ et LFP Media autour de la diffusion de Ligue 1+, la nouvelle chaîne dédiée au football français. Alors que la chaîne cryptée s’apprêtait à lancer son offre sans accord formel, la Ligue a bloqué les flux et menace désormais d’un conflit judiciaire ouvert.

Depuis plusieurs jours, Canal+ et LFP Media semblaient avoir trouvé un terrain d’entente pour permettre la distribution de Ligue 1+ via le groupe dirigé par Maxime Saada. L’offre prévoyait un lancement à 9,99 € par mois pendant trois mois, avant de s’aligner sur le tarif de Prime Video (12,99 €). Tout était prêt côté Canal : communication, marketing, et flux techniques sur ses serveurs, avec l’objectif de proposer rapidement la chaîne aux abonnés.

Mais en début de semaine, les discussions ont capoté. Selon Canal+, Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Media, a ajouté une condition de dernière minute : l’abandon par la chaîne de ses procédures judiciaires en cours contre la Ligue. Une demande refusée par la direction de Canal+, qui considère qu’elle n’avait jamais été évoquée auparavant.

Estimant l’accord suffisamment avancé, Canal+ a malgré tout voulu activer la distribution de Ligue 1+, mettant la LFP devant le fait accompli. Mais la Ligue a immédiatement bloqué les flux, empêchant le lancement. Dans un mail adressé aux clubs, Nicolas de Tavernost a dénoncé une tentative de « contraindre la distribution » et rappelé que l’exécution d’un tel partenariat nécessitait un climat de confiance.

La menace judiciaire

Face à ce blocage, Maxime Saada a adressé un courrier officiel à la LFP. Il y dénonce une « discrimination abusive » et accuse la Ligue d’abuser de sa position dominante en refusant à Canal+ des conditions accordées à d’autres distributeurs. La chaîne met la LFP en demeure de fournir les flux avant le 22 août à 15h, faute de quoi elle saisira la justice.

Cette nouvelle escalade relance la tension entre les deux acteurs, alors qu’ils semblaient proches d’un accord après des semaines d’impasse. En quelques jours, le partenariat espéré entre le diffuseur historique du football français et la Ligue pourrait se transformer en double affrontement judiciaire, avec des répercussions directes sur les abonnés et l’image du championnat.

