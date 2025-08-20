Extinction de la 2G : des pros rappellent l’urgence de s’y préparer pour éviter les galères

La fin du réseau 2G, prévue d’ici fin 2026, menace directement les systèmes de téléalarme de centaines de milliers d’ascenseurs en France. La Fédération des ascenseurs presse copropriétés et bailleurs sociaux d’agir rapidement pour éviter que les dispositifs d’appel d’urgence ne deviennent inopérants.

La disparition progressive du réseau 2G, prévue entre mars et décembre 2026 chez Orange mais aussi chez SFR et Bouygues Telecom, inquiète la Fédération des ascenseurs. Elle appelle copropriétés et bailleurs sociaux à accélérer le remplacement des systèmes de téléalarme encore dépendants de cette technologie, sous peine de voir des ascenseurs dépourvus de dispositif d’appel d’urgence.

Invité mardi sur RMC, Alain Meslier, président de la Fédération qui regroupe près de 180 entreprises, a rappelé que plus de 230.000 ascenseurs en France, sur un total de 650.000, utilisent encore des téléalarmes fonctionnant en 2G. Or, à l’extinction du réseau, ces équipements deviendront inopérants. « Il ne se passera plus rien si une personne bloquée appuie sur le bouton d’appel », a-t-il prévenu. Le secteur dispose d’un délai d’un an pour basculer vers des solutions 4G ou 5G, une échéance jugée particulièrement serrée. Les 17.000 à 20.000 techniciens de maintenance pourraient être submergés par un afflux massif de demandes, en plus de leurs tâches habituelles. « Cet effet bulle va être très compliqué à absorber », a reconnu M. Meslier, tout en estimant le coût du remplacement à quelques centaines d’euros par appareil.

Le responsable juge le calendrier trop court : quatre ans entre l’annonce des opérateurs en 2022 et l’extinction effective en 2026, contre sept ans en moyenne ailleurs en Europe. Il n’exclut pas de demander un report si les délais ne peuvent être tenus. La législation impose pourtant la présence d’une téléalarme dans chaque ascenseur. À défaut, les copropriétés ou bailleurs sociaux pourraient être contraints de mettre à l’arrêt les appareils non conformes, a rappelé le président de la Fédération, tout en précisant que la responsabilité n’incombera pas aux ascensoristes.

Outre les ascenseurs, d’autres équipements comme les dispositifs de téléassistance pour personnes âgées ou dépendantes, les systèmes de téléalarme domestiques et certains outils de domotique sont également concernés. Orange prévoit de commencer à retirer son réseau 2G dès le mois de mars 2026, pour un arrêt complet en décembre. SFR et Bouygues Mobile visent la même échéance.

Source : AFP

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox