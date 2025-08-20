Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms : “la fin de l’abonnement” par Free, SFR et Orange lancent leurs contre-attaques aux Freebox…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voir les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs…

19 août 2010 : Orange lance ses offres Quadruple Play, une stratégie “anti-Free”

Il y a 15 ans, l’opérateur historique lançait ses offres Open, comprenant un forfait internet triple-play couplé à un forfait mobile. Il n’était cependant pas le premier à le proposer au moment de l’annonce le 19 août 2010, Bouygues ayant lancé ce type d’abonnement auparavant.

Outre le fait de ne pas être dépassé par son concurrent, Orange prévoyait également l’avenir, ces offres représentant l’arme “Anti-Free Mobile”. La convergence fixe+mobile était le prochain cheval de bataille des opérateurs et Free voulait s’y atteler lors du lancement de Free Mobile. Une manière d’essayer de couper l’herbe sous le pied de l’opérateur de Xavier Niel donc, même si les prix très attractifs de Free Mobile ont quand même fait sensation lors de son lancement deux ans plus tard.

19 août 2016 : Bouygues Telecom annonce la fin de son réseau communautaire

La fin d’une époque pour Bouygues Telecom. L’opérateur annonçait en effet le 19 août 2016 mettre fin à son réseau permettant de disposer de hotspots gratuits un peu partout en France. L’opérateur expliquait que cette fin était due à des raisons techniques, avec une désactivation progressive.

19 août 2020 : Free lance son nouveau service dédié aux fans de football

Le début d’une nouvelle aventure pour l’opérateur de Xavier Niel. En effet, ce dernier lançait, le 19 août 2020, son service Free Ligue 1 Uber Eats. Il tire partie du lot acquis lors de l’appel d’offres pour les droits de la Ligue 1 et permet l’envoi aux utilisateurs d’extraits courts des moments forts du match. Un service disponible gratuitement à l’époque pour tous les abonnés Freebox, mais qui n’était pas encore monétisé. Free Ligue 1 Uber Eats a depuis continué d’évoluer au fil des saisons du championnat français,avant de s’arrêter très récemment suite au changement de propriétaire des droits du championnat.

20 août 2019 : SFR répond à la Freebox Delta avec sa Box 8

En un peu moins d’un an, SFR lançait une contre-attaque contre la Freebox Delta et son player Devialet avec sa SFR Box 8. Un décodeur se voulant premium, proposé en option à 5€/mois, avec une enceinte connectée, mais aussi le Wi-Fi 6, une compatibilité 4K HDR et Dolby Vision ainsi que Dolby Atmos. L’opérateur lance également son propre assistant vocal “Ok SFR”, en plus de la disponibilité d’Alexa sur son enceinte, qui finira de rappeler aux Freenautes l’offre Delta Devialet, lancée quelques mois auparavant.

22 août 2006 : l’abonnement téléphonique désormais inclus dans le forfait Freebox

“Free abolit définitivement l’abonnement téléphonique” ; affirmait l’opérateur le 22 août 2006. Après avoir intégré l’abonnement téléphonique dans son offre à 29.99€/mois dans les zones dégroupées, c’est au tour des habitants des zones ne l’étant pas de pouvoir s’affranchir, sans surcoût de l’abonnement téléphonique. À l’époque, Free était le seul à proposer cette possibilité sans surcoût. L’offre comprenait alors pléthore de services, avec bien sûr l’accès à internet, la portabilité gratuite du numéro, un nombre d’adresses e-mail illimité…

23 août 2007 : Free annonce un partenariat avec Deezer

Difficile de passer à côté de Deezer, l’une des plateformes de streaming musical les plus populaires du moment. En 2007, le service ne proposait pas d’application et était certes bien moins complet que maintenant, mais Free avait vu le filon et voulait en faire profiter ses abonnés.

C’est pourquoi Deezer s’est retrouvé accessible directement sur le site de l’opérateur de Xavier Niel, gratuitement, pour tous les Freenautes le 23 août 2007. Pas de logiciel nécessaire, il était possible d’écouter le catalogue de la plateforme, qui comptait alors plusieurs centaines de milliers de titres… Il a depuis bien évolué !

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox