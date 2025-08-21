Après Free et SFR, Sosh vient lui aussi rembourser les frais de résiliation mobile de Bouygues Telecom, mais…

Sosh propose à son tour de rembourser les frais de résiliation facturés par Bouygues Telecom.

Depuis plusieurs mois maintenant, Bouygues Telecom facture 5 € de frais de résiliation à ses clients B&You, même lorsqu’il s’agit d’offres sans engagement. Une mesure qui a suscité de nombreuses critiques et incité les concurrents à réagir.

Le 21 août 2025, Sosh, la marque low cost d’Orange, a annoncé qu’elle rembourserait à son tour ces frais pour toute nouvelle souscription. L’offre est valable pour les clients qui rejoignent Sosh entre le 21 août et le 8 octobre 2025. Contrairement à ce qu’a fait la concurrence, cette offre est donc pour l’heure limitée dans le temps, rendant assez claire qu’il s’agit aussi d’une stratégie marketing pour recruter davantage d’abonnés, même si la proposition reste louable.

Pour bénéficier du remboursement, il faut :

Souscrire un forfait mobile Sosh durant la période indiquée ;

Avoir résilié un forfait auprès d’un autre opérateur à partir du 21 août 2025 ;

Fournir une facture de clôture mentionnant au moins 5 € de frais de résiliation.

La demande s’effectue exclusivement en ligne, via un formulaire disponible sur le site de Sosh, et doit être déposée avant le 8 janvier 2026. Aucune demande papier ne sera acceptée.

Une fois validée, la demande donne droit à un avoir de 5 €, appliqué automatiquement sur la 2ᵉ ou la 3ᵉ facture. Le remboursement est limité à une seule demande par ligne. En cas de résiliation ou de changement d’offre avant cette étape, l’opération devient caduque.

Les pièces à fournir incluent la facture de résiliation, le numéro de la ligne portée et les coordonnées du client. Une adresse email valide est également obligatoire pour assurer le suivi. Sosh n’est pas le premier à s’opposer à la décision de Bouygues Telecom. Free avait ouvert la voie dès mai 2025 en proposant un remboursement pouvant aller jusqu’à 10 €, couvrant à la fois les frais de résiliation et d’éventuels frais d’envoi postal. RED by SFR et SFR avaient suivi en juin avec une prise en charge de 5 € pour leurs nouveaux abonnés

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox