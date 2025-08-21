Orange pourrait bientôt payer ses abonnés pour récupérer leurs décodeurs TV inutilisés

Orange veut récupérer les décodeurs TV inutilisés pour leur offrir une seconde vie, avec plusieurs pistes envisagées.

De nombreux décodeurs TV fournis avec les offres internet d’Orange restent inutilisés, parfois encore neufs, chez les clients. Une situation coûteuse pour l’opérateur, qui souhaite désormais récupérer ces équipements afin de les remettre en circulation et limiter le gaspillage électronique.

Si certains clients choisissent de ne pas utiliser le décodeur, celui-ci leur est malgré tout livré dans certains cas, ou simplement oublié lors de la souscription. Résultat : des milliers d’appareils dorment dans les foyers, posant aussi des problèmes lors des résiliations.

Orange envisage donc plusieurs pistes : encourager les abonnés à restituer leur matériel, ou les inciter à le réutiliser. Une compensation financière, sous forme de remise sur facture, pourrait être proposée pour faciliter le retour, même si cela reste contraignant (dépôt en boutique, en point relais ou à La Poste).

Cette démarche s’inscrit dans une logique à la fois économique et écologique. Et pour ceux qui préfèrent se passer de décodeur, l’accès à la TV d’Orange reste possible via l’application disponible sur téléviseurs connectés.

Source : Alloforfait

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox