Face à l’installation de la 5G,Free réduira-t-il son pylône ?

Face au projet d’une antenne‑relais de Free à Goyrans, la mairie et l’opérateur cherchent une alternative moins imposante pour préserver le cadre de vie.

Depuis 2021, la petite commune de Goyrans, dans la Haute‑Garonne, tente de faire modifier un projet d’antenne 5G porté par Free. L’opérateur a d’abord envisagé un pylône de 36 m chemin de Badel, puis de 42 m sur le site de Saint‑Martin. Les élus et l’association Prescote redoutent l’impact visuel et environnemental de cette structure sur le paysage rural.

Une contestation née en 2021

Alertés dès l’annonce du projet, habitants et élus ont mené des démarches pour éviter l’arrivée d’un pylône « coton‑tige » de plusieurs dizaines de mètres. Outre la vue dégagée sur les coteaux, ils mettent en avant la proximité des écoles et l’absence de garanties sur l’intégration paysagère. Free, qui densifie son réseau 5G, a proposé de revoir sa copie pour ne pas figer le débat.

Un projet alternatif sur les hauteurs

La mairie et Free se sont accordés pour étudier un emplacement sur les hauteurs du village, où un tube métallique d’environ 24 m dissimulerait l’antenne. Cette option limiterait l’emprise visuelle et permettrait à un second opérateur d’utiliser le même support. Free a également évoqué un terrain derrière la mairie à plus de 120 m des écoles, mais d’autres pistes ont été abandonnées faute d’accord avec les propriétaires ou pour des raisons de coût.

Pas d’accord signé pour l’instant

Un groupe de travail réunissant élus et riverains a établi un cahier des charges auquel Free a répondu positivement. L’Agence nationale des fréquences a mené des mesures de champ pour déterminer l’impact du futur site. Toutefois, aucune déclaration de travaux n’a encore été déposée et aucun engagement officiel n’a été signé. Les abonnés Free de Goyrans suivent donc de près l’évolution de ce dossier qui pourrait améliorer la couverture sans dénaturer leur village.

