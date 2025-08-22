Ligue 1+ : La LFP menace Canal+ de poursuites

Dans un courrier envoyé à Maxime Saada, la LFP dément tout accord de distribution de sa nouvelle chaîne Ligue 1+ avec Canal+. L’instance accuse la chaîne cryptée de « déformer la réalité » et la menace de poursuites si elle continue à prétendre le contraire.

Rien ne va plus entre Canal+ et la Ligue de football professionnel (LFP). L’ancien diffuseur historique du football français et l’instance qui gère les droits télé de la Ligue 1 ont franchi un nouveau cap dans leur affrontement.

Dans une lettre consultée par L’Équipe, Douglas Lowenstein, directeur juridique de LFP Media, recadre fermement Maxime Saada. Il dénonce « un grand nombre d’erreurs, d’inexactitudes et de déformations » dans la position affichée par le patron de Canal+, qui affirme disposer d’un accord de distribution pour la chaîne Ligue 1+.

Selon la LFP, les discussions n’ont jamais abouti. Si des échanges ont eu lieu depuis juin, Canal+ aurait rompu unilatéralement les négociations le 27 juin avant de revenir vers la Ligue à la mi-août, la veille du lancement de Ligue 1+. Un calendrier jugé opportuniste par l’instance, qui souligne que « de nombreux points restaient en discussion » et que l’accord était conditionné au retrait par Canal+ de sa plainte en cours, assortie d’une demande d’indemnisation de 600 millions d’euros à la suite du fiasco Mediapro (2021-2024).

« Contrairement à ce que vous soutenez, aucun contrat n’existe entre LFP Media et Canal+ », insiste Lowenstein, rappelant que le dernier document transmis par la chaîne contenait encore des révisions et des désaccords.

La Ligue condamne par ailleurs une « tentative grossière » de Canal+ pour faire valoir un « prétendu contrat » et accuse la chaîne de chercher à perturber la commercialisation de Ligue 1+. Elle met donc en garde : toute communication laissant entendre l’existence d’un accord pourrait donner lieu à des poursuites.

Le ton est désormais clairement à la confrontation. Après des années de relations complexes, la rupture entre Canal+ et la LFP semble plus profonde que jamais.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox