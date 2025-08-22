Canal+ lance une nouvelle offre à 19.99€/mois disponible sur les Freebox, Livebox, Bbox et Box de SFR, avec beIN Sports offert

Une nouvelle offre 100% Canal a été lancée par la filiale de Vivendi ce matin, proposant toutes les chaînes du groupe mais aussi trois mois offert à beIN Sports.

Pour 19,99 € par mois pendant 24 mois (puis 32,99 €), Canal+ propose une offre taillée pour les amateurs de sport et de cinéma. Baptisée « 100% Canal », elle inclut l’ensemble des chaînes Canal+ et un accès exclusif à toutes les Coupes d’Europe de football. À noter, cette formule est uniquement valable si vous vous engagez 24 mois.

Avec cette formule, Canal+ promet « tout le sport » et bien plus encore. Les abonnés retrouvent notamment l’intégralité de la Premier League, du Top 14 de rugby, de la Formule 1 et du MotoGP. L’offre comprend également le cinéma le plus récent, sans oublier toutes les séries issues des Créations Originales Canal+. L’offre est accessible avec un décodeur, mais aussi directement sur les box des opérateurs.

L’abonnement donne accès à l’ensemble de l’univers Canal+ : Canal+, Canal+ Cinéma(s), Canal+ Grand Écran, Canal+ Sport, Canal+ Docs, Canal+ Séries, Canal+ Kids et Canal+ Foot. En bonus, beIN Sports est inclus pendant trois mois, et, histoire de compléter l’expérience sportive, la filiale de Vivendi permet également pendant 24 mois de suivre l’intégralité de la Ligue des champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Europa Conférence sur les chaînes Canal+ et Canal+ Live (1 à 18). À noter cependant, Apple TV+ n’est pas inclus dans cette offre.

