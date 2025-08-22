Free Mobile : les nouveaux Google Pixel 10 et 10 Pro disponibles en précommande avec une offre spciale

A peine dévoilés, les nouveaux smartphones Google sont disponibles en précommande chez Free Mobile.

Google vient de révéler sa dixième génération de smartphones avec les Pixel 10, Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL. Une nouvelle gamme premium pour le géant américain, qui est dès à présent disponible à la précommande sur le site web de Free Mobile, pour une disponibilité le 28 août.

Les trois modèles sont donc proposés, chacun avec un bonus reprise allant jusqu’à 250€ si vous rendez un ancien téléphone. Voici les prix pour chaque modèle :

Google Pixel 10 (128 Go) : 899€ ou 199€ à la commande puis 24.99€/mois pendant 24 mois (option d ‘achat à 100€)

Google Pixel 10 Pro (128 Go) : 1099€ ou 399€ à la commande puis 24.99€/mois pendant 24 mois (option d ‘achat à 100€)

Google Pixel 10 Pro XL (256 Go) : 1299€ ou 599€ à la commande puis 24.99€/mois pendant 24 mois (option d ‘achat à 100€)

Une nouvelle proposition haut de gamme

Le point fort de cette nouvelle gamme Pixel est assez clar : la nouvelle puce Tensor G5, gravée en 3 nm, qui promet des performances en forte hausse (+34 % pour le CPU et +60 % pour le moteur IA). Elle permet de faire tourner Gemini Nano en local, ouvrant la voie à des fonctionnalités d’intelligence artificielle avancées, plus rapides et sécurisées.

Côté design, Google affine sans révolutionner sa formule : la barre de caméra emblématique est plus fine et les matériaux recyclés font leur apparition. Les écrans gagnent en luminosité (jusqu’à 3 300 nits sur les modèles Pro) et en fluidité grâce au LTPO ajustant le rafraîchissement entre 1 et 120 Hz. L’autonomie progresse également avec des batteries jusqu’à 5 200 mAh et une recharge sans fil magnétique Pixelsnap basée sur Qi2.

Mais c’est surtout l’IA qui transforme l’expérience. Magic Cue anticipe vos besoins en proposant la bonne information au bon moment, tandis que d’autres outils comme Camera Coach, Voice Translate ou Pixel Journal enrichissent l’usage au quotidien. En photo, le Pixel 10 gagne un téléobjectif 5x, et les modèles Pro montent jusqu’à un impressionnant zoom 100x boosté par l’IA, confirmant l’ambition de Google de rester une référence en photographie mobile.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox