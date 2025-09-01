Vente de SFR : Orange confirme des discussions, mais « rien n’est fait »

Alors que l’avenir de SFR reste incertain, la directrice générale d’Orange, Christel Heydemann, confirme avoir participé à des discussions préliminaires sur une éventuelle vente. Elle insiste toutefois : aucun accord n’est en vue et le dossier est encore loin d’aboutir.

Le projet de vente de SFR par Altice continue d’alimenter les spéculations, mais l’opération est encore loin d’être conclue. Invitée de l’émission Ecorama, la directrice générale d’Orange, Christel Heydemann, a confirmé que son groupe avait participé à des « discussions préliminaires » autour de ce dossier, tout comme l’a fait Iliad la semaine dernière en parlant d’un possible retour à trois opérateurs.

Elle n’a pas détaillé l’identité des parties impliquées, mais il est désormais acquis que les trois grands opérateurs français ont été conviés à la table des négociations. Pour autant, la dirigeante a tenu à tempérer toute perspective d’accord rapide : « nous sommes très, très loin d’avoir un schéma d’accord ». Et de marteler : « rien n’est fait ».

Orange, du fait de sa position dominante sur le marché français, ne pourrait pas être l’acquéreur principal de SFR. En revanche, l’opérateur historique pourrait reprendre certaines activités en cas de vente, afin de contribuer à l’équilibre financier de l’opération.

Concernant l’impact pour les particuliers, Christel Heydemann a tenu à se montrer rassurante : un éventuel retour à trois opérateurs n’impliquerait pas nécessairement une hausse des prix. Selon elle, la diversité des offres sur le marché reste suffisante pour maintenir une concurrence réelle.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox