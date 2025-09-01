Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : la 5G+ n’est plus une option, une offre spéciale à vite activer sur la Freebox…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine dernière ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous les retrouverez.

Nouveautés Freebox

Free envoie un mail à ses abonnés Freebox Révolution pour leur faire profiter d’une offre spéciale sur Disney+ avant qu’elle ne se termine à la fin du mois. Plus d’infos…

L’opérateur prévient également d’autres abonnés qu’HBO Max est offert pendant 1 mois, y compris sur la Freebox Delta. Plus d’infos…

De nouvelles promos sont disponibles sur plusieurs téléviseurs Samsung depuis l’espace abonné Freebox. Plus d’infos…

La plateforme Pluto TV propose désormais la chaîne MGG Fast, accessible gratuitement sur les Freebox depuis l’application dédiée.

Abonnés Freebox et Amazon Prime : plusieurs nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement, avec plusieurs arrivages Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

La 5G+ désormais activée par défaut chez Free Mobile pour les abonnés éligibles, l’opérateur annonce 150 modèles compatibles. Plus d’infos…

L’application officielle Free devient bien plus complète grâce à une mise à jour sur iOS et Android, avec de nouvelles sections pour les abonnés Free Mobile Plus d’infos…

En plus de cela, l’opérateur propose actuellement un sondage à ses abonnés sur la version web de son espace abonné pour l’améliorer. Plus d’infos…

Free Mobile lance son opération « Faites pop’er votre rentrée » avec des smartphones 5G à prix réduit. Plus d’infos…

Les annonces de la semaine

Iliad a dévoilé ses résultats trimestriels, et si les indicateurs financiers sont au vert, l’opérateur annonce une stabilité de sa base d’abonnés en France, sans recrutements significatifs sur le fixe comme sur le mobile. Plus d’infos…

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox