Abonnés Freebox et Amazon Prime : 4 nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement, de l’aventure et de l’action au rendez-vous

Si vous avez un abonnement Prime, de nouveaux jeux sont disponibles sans frais supplémentaires.

Comme chaque semaine, le géant américain étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Amazon Prime. Prime Gaming ajoute 4 titres à son offre. Ces derniers sont disponibles pour une durée d’au moins 33 jours à compter d’aujourd’hui mais une fois récupérés, vous pourrez y jouer même après cette période. Comme d’habitude, les jeux intégrés à l’offre les semaines précédentes restent encore disponibles également. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra, offert pendant trois mois aux abonnés Pop et Ultra Essentiel et disponible en option pour les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 6.99€/mois.

Après plusieurs jours de voyage, vous arrivez à la ville forestière de Grove. À la périphérie de la ville et à l’intérieur des portes ardentes du donjon, vous trouverez la gloire, l’aventure et la fortune. Obtenez des conseils auprès des habitants de la ville et acquérez du pouvoir grâce à des armes uniques et à des sorts magiques. Votre animal de compagnie invincible vous défend contre les monstres qui se cachent dans des couloirs sombres et dangereux. Lorsque le voyageur parle d’une épreuve au sein du Temple du destin, réservée uniquement aux champions les plus dévoués, vous êtes confiant que le butin au-delà du portail sera à vous. Le défi de FATE: The Traitor Soul est votre destin… L’accepterez-vous ?

Derrière chaque invention géniale se cache une histoire incroyable. Les membres de l’équipe à l’origine de Fable ont créé Tin Hearts, un jeu d’aventure et de casse-tête immersif enveloppé d’une puissante histoire d’amour et de compromis. Guidez une troupe de soldats de plomb espiègles à travers un monde magique rempli de jouets en utilisant une variété d’engins fantaisistes et inventifs pour les faire bondir, tirer et glisser vers leur objectif. Parcourez plus de 40 niveaux d’énigmes temporelles, tracez de nouvelles voies pour vos jouets et résolvez des énigmes de plus en plus complexes pour découvrir l’histoire émouvante et stimulante d’Albert J. Butterworth, un inventeur de génie de l’époque victorienne. <span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Vous êtes le Necroking. Enfilez la couronne d’une puissante magie de nécromancie et lancez-vous dans un voyage sombre et tordu pour semer le chaos et la destruction dans des colonies profanées par la vie elle-même. Levez une armée de squelettes et d’autres créatures ignobles pour vaincre vos ennemis et établir votre domination !

Pour récupérer ces trois jeux, il faudra posséder un compte Gog, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GoG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Filthy Animals: Heist Simulator est un jeu multijoueur chaotique de braquage pour 1 à 4 joueurs, comprenant 8 chapitres différents et 21 niveaux de braquage uniques. Incarnez des animaux mutants et suivez les ordres de Tony, le cerveau criminel et chef de la bande Filthy Animal Bossman. Faites des ravages à travers une série de braquages, en commençant par un magasin de proximité, avant de passer à un braquage de banque, de vous introduire dans une base militaire ultra-secrète, puis de partir en mission dans l’espace.

Pour y accéder, il faudra se créer un compte sur l’Epic Game Store et télécharger le launcher. Une fois cette étape remplie, rendez-vous sur votre page Prime Gaming et cliquez sur Rise of Tomb Raider et activer. Il faudra ensuite associer votre compte Epic à votre compte Amazon, en suivant toutes les démarches inscrites à l’écran.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox