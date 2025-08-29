Free envoie un mail à ses abonnés Freebox Révolution pour leur faire profiter d’une offre spéciale avant qu’elle ne se termine

Free relance ses abonnés Freebox Révolution avant la fin de l’offre Disney+ inclus

Les abonnés Freebox Révolution ont reçu ces derniers jours un mail de la part de Free leur rappelant une promotion en cours : l’accès à Disney+ Standard avec publicité offert pendant 6 mois. Une manière pour l’opérateur de mobiliser ses clients, surtout que surprise : l’offre prendra fin. En effet, dans sa communication, l’opérateur indique que la date limite est fixée au 30 septembre 2025.

L’offre, réservée aux détenteurs d’une Freebox Révolution, permet de bénéficier sans surcoût du service de streaming Disney+. Au-delà des six mois inclus, l’abonnement est proposé à 5,99 € par mois, sans engagement. Pour en profiter, il suffit de se rendre sur la chaîne 132 via le Player Freebox ou dans l’Espace Abonné, rubrique Télévision.

Dans son mail, Free met en avant les nouveautés phares de la plateforme pour la rentrée, comprenant Mufasa : Le Roi Lion (dès le 19 septembre) ou encore la série FX Alien : Earth (déjà disponible) mais aussi des classiques comme The Office.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox