Free Mobile : un cadeau exceptionnel offert pour l’achat d’un smartphone Samsung, une super occasion pour la rentrée

A l’occasion de la rentrée, un Chromebook est offert pour l’achat d’un Galaxy S25 ou Z Fold7 chez Free Mobile.

À l’occasion de la rentrée, Free Mobile et Samsung lancent une offre qui devrait séduire étudiants et actifs. Du 20 août au 14 septembre 2025 inclus, l’achat ou la location avec option d’achat d’un Samsung Galaxy S25+, S25 Ultra, S25 Edge, Z Flip7 ou Z Fold7 donne droit à un Galaxy Chromebook Go, d’une valeur de 499 €, offert sur demande.

Le Galaxy Chromebook Go (réf. XE340XDA-KA3FR) se distingue par sa conception robuste et son autonomie prolongée. Certifié MIL-STD-810H, il résiste aux petits chocs et éclaboussures, tandis que son clavier étanche le rend adapté à un usage quotidien intensif. Avec ses 12 heures d’autonomie, son poids léger (1,45 kg) et son écran antireflet de 14 pouces, il se positionne comme un allié idéal pour les déplacements, les cours ou le télétravail.

Côté connectivité, il embarque Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, deux ports USB-C, un port USB 3.2, une prise casque, un lecteur microSD et même une option 4G selon les versions. Sa charnière à 180° facilite le travail collaboratif. Fonctionnant sous ChromeOS, il bénéficie de démarrages rapides, de mises à jour automatiques, d’une sécurité renforcée et d’une intégration fluide avec les smartphones Galaxy.

Comment en profiter ?

Achetez ou louez l’un des smartphones Galaxy éligibles chez Free Mobile (en boutique ou sur mobile.free.fr) avant le 14 septembre 2025.

Inscrivez votre demande sur le site Samsung dédié avant le 28 septembre 2025.

Téléchargez vos justificatifs (facture ou contrat Free Mobile, confirmation de commande pour un achat en ligne, étiquette du carton avec code-barres et IMEI).

Après validation du dossier, le Chromebook Go sera livré sous 8 semaines.

Tout est expliqué en détail dans cette brochure. Avec ce pack, Free Mobile et Samsung ciblent particulièrement les étudiants et les utilisateurs à la recherche d’un duo performant pour travailler et se divertir. Le Galaxy Chromebook Go vient compléter l’achat d’un smartphone haut de gamme, renforçant ainsi l’attrait de la gamme Galaxy S25 et Z Flip/Fold 7.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox