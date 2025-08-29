La Freebox Pop S fonctionne, mais Free n’observe pas de révolution de marché

Avec sa Freebox Pop S lancée à 23,99 € par mois, Free répond à la demande d’un Internet sans télévision. Si l’offre séduit une partie des abonnés, l’opérateur estime toutefois que le triple-play reste dominant et mise surtout sur sa Freebox Ultra.

Depuis plusieurs années, la question revient dans l’univers des télécoms : la télévision via décodeur vit-elle ses dernières heures ? L’arrivée en 2023 des téléviseurs Samsung intégrant directement les interfaces de Free, Orange, SFR et Bouygues sans passer par une box a marqué un tournant. Depuis, la plupart des constructeurs et plateformes (LG, Android, Apple TV…) proposent leurs propres applications, tandis que les usages évoluent vers des services comme myCANAL ou Molotov.

C’est dans ce contexte que Free a lancé, en avril 2025, la Freebox Pop S. Proposée à 23,99 € par mois, contre 39,99 € pour la Freebox Pop classique, elle se concentre uniquement sur l’accès à Internet en fibre, sans décodeur TV. Une formule qui était aussi surtout une réponse à la B&You Pure Fibre de Bouygues, affichée au même prix et également dépourvue de services télé et téléphoniques, lancée quelques mois auparavant.

Interrogé durant la présentation des résultats trimestriels d’Iliad, Nicolas Thomas, directeur général de Free, tempère toutefois l’idée d’une révolution.« C’était le moment de dégainer cette offre, elle complète une gamme plus large », explique-t-il, mais « Il n’y a pas de bouleversement du marché ». Si la Freebox Pop S rencontre un succès certain, avec “des volumes attendus“, les ventes n’ont pas explosé, comme le prouvent les résultats de l’opérateur, qui n’annonce pas de recrutements significatifs sur le marché fixe. Free observe bien une demande croissante pour des offres Internet seules, mais ne pense pas que ce modèle menace à court terme le triple-play (Internet, TV et téléphonie).

La Freebox Pop S n’est pas l’offre la plus plébiscitée, affirme le directeur général de Free : c’est au contraire la Freebox Ultra, avec télévision, Canal+ et plateformes de streaming intégrées, qui domine largement les ventes. Il semble ainsi peu probable que Free décide de décliner son offre haut de gamme en version “S” ou de lancer de nouvelle formule low-cost dans l’immédiat.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox