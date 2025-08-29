Canal+ annonce un nouveau plan de services : nouvelle chaîne, renumérotations, on vous dit tout

Les abonnés Canal+ vont avoir droit à quelques changements sur leur zapliste.

Le 1er septembre 2025, Canal+ va déployer un nouveau plan de service sur l’ensemble de ses plateformes, marquant un réaménagement significatif de son offre. Ce plan apportera à la fois des nouveautés avec l’arrivée de chaînes et services récents, notamment celle de Novo 19 qui commencera à émettre à la même date, mais aussi des modifications de numérotation, ainsi que des ajustements techniques pour les abonnés sur satellite, ADSL, fibre, câble et OTT. Si certains changements resteront subtils pour le grand public, d’autres, comme l’intégration de nouvelles chaînes ou le remplacement de services existants, seront immédiatement visibles dès le lancement.

Arrivées de chaînes et services

NOVO19 (La vie, en vrai)

Chaîne généraliste du Groupe Ouest France

Thématique : divertissement

Disponible sur l’ensemble des réseaux (satellite, TNT, OTT, ADSL/Fibre/Câble)

Numérotation TNT : 19 et 319

Numérotation CANAL+ : 94

Diffusion dès le 01/09/2025

A LA UNE (La sélection des programmes à ne pas manquer)

Lancement sur l’App CANAL+ (déjà disponible en satellite, OTT et ADSL/Fibre)

Numérotation : 28

MODE EXPERT

Ajout de 4 nouveaux canaux Multicams (Formule 1 et Moto GP)

Disponible sur l’App CANAL+

Arrêts de chaînes

DAZN 1 à 5

Déréférencement des chaînes sur l’ensemble des réseaux

Diffusion des chaînes arrêtée depuis le 01/08/2025 (un écran “chaîne non disponible” avait été mis en place dans l’attente du Plan de Service)

Modifications techniques

La prise en compte du plan de service interviendra à partir du 1er septembre 2025 vers 10h00 : sur satellite, elle se fera au réveil du décodeur, et pour les décodeurs +LE CUBE SAT R5, elle sera effective le 2 septembre 2025 après la maintenance nocturne ; en ADSL/Fibre, elle sera appliquée à l’entrée dans l’univers CANAL+ ; en OTT sur décodeurs, elle sera prise en compte au démarrage du décodeur ; sur l’application CANAL+, elle sera immédiate ; enfin, aucune opération technique n’est prévue sur le câble.

En cas de non-prise en compte du plan de service, plusieurs solutions sont possibles : sur satellite, il faut effectuer une mémorisation des chaînes (via le menu Paramètres > Ma réception > Recherche rapide pour +LE CUBE SAT, ou Paramètres > Recherche des chaînes > Recherche rapide pour Le Décodeur CANAL+) ; en ADSL/Fibre, un reset du décodeur suivi d’une entrée dans l’univers CANAL+ est nécessaire ; en câble comme en TNT/OTT, un reset du décodeur suffit ; enfin, sur l’application CANAL+, il convient de relancer l’app ou de procéder à une déconnexion/reconnexion.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox