Abonnés Freebox : trois nouveaux jeux PC offerts avec Amazon Prime

L’action, la stratégie et le surnaturel s’invitent dans le catalogue Prime Gaming de cette semaine.

Comme chaque semaine, le géant américain étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Amazon Prime. Prime Gaming ajoute 2 nouveaux venus à son offre. Ces derniers sont disponibles pour une durée d’au moins 33 jours à compter d’aujourd’hui mais une fois récupérés, vous pourrez y jouer même après cette période. Comme d’habitude, les jeux intégrés à l’offre les semaines précédentes restent encore disponibles également. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra, offert pendant trois mois aux abonnés Pop et Ultra Essentiel et disponible en option pour les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 6.99€/mois.

Dans Heroes of Loot 2, prenez le contrôle des quatre héros à la fois en utilisant leurs compétences spéciales pour naviguer dans les couloirs, les salles et les étages dangereux du château. Passez de l’elfe au sorcier, au guerrier et à la valkyrie selon les besoins pour résoudre des quêtes, des énigmes et, bien sûr, détruire de nombreux démons et crânes.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Forgez votre propre empire dans ce jeu Dungeons & Dragons unique en son genre, premier à intégrer un maître de donjon contrôlé par l’ordinateur qui orchestre l’ensemble du gameplay. Dans Fantasy Empires, vous débutez en tant que chef de royaume et pouvez étendre votre influence en concluant des alliances ou en affrontant jusqu’à quatre adversaires parmi vingt rivaux dirigés par l’IA. Toutes les grandes races de D&D sont présentes – humains, elfes, orcs, nains, humanoïdes ou encore morts-vivants – et vous avez la possibilité de commander des dizaines de types de troupes, de déployer des unités spéciales, d’envoyer des héros en quête et d’ériger diverses structures et fortifications. Grâce à des interactions poussées entre personnages, rendues possibles par l’intelligence artificielle et les réseaux neuronaux, les stratégies diplomatiques prennent une place centrale. Enfin, les batailles se déroulent en temps réel sur un écran tactique offrant une vue aérienne, renforçant l’immersion et la dimension stratégique de vos conquêtes.

Pour récupérer ces jeux, il faudra posséder un compte Gog, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GoG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Dans City Legends: The Ghost of Misty Hill, près avoir publié les derniers livres de votre vieil ami Michael Ring, vous recevez soudainement un mystérieux message de sa part. Michael s’est admis au centre de traitement de Misty Hill. Il traversait une période difficile de sa vie et avait besoin d’une pause. Maintenant, il vous demande votre aide… Qu’est-ce qui a bien pu arriver au grand écrivain à cet endroit ? Se pourrait-il que les rumeurs effrayantes concernant des fantômes dans cet hôpital grotesque soient vraies après tout et qu’ils souhaitent faire du mal à Michael ? <span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span> Ce jeu est disponible via la plateforme Legacy Games. Il vous suffit de télécharger le launcher depuis le site de la plateforme et de vous créer un compte. Une fois ce dernier installé, récupérez le jeu depuis la page Prime Gaming dédiée. Un code vous est alors indiqué, il vous suffit de le copier-coller sur cette page en vous connectant à votre compte. Une fois cela fait, vous pourrez jouer au jeu directement depuis le launcher.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox