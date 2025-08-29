Free annonce “des surprises” dans les trimestres à venir

Lors de la présentation des résultats du 2e trimestre, Nicolas Thomas a réaffirmé la priorité donnée à la création de valeur plutôt qu’à la course aux volumes mais a également fait des promesses d’innovations « dans les prochains trimestres ».

Ce jeudi, à l’occasion de la publication des chiffres du 2e trimestre, Iliad/Free a tenu une conférence de presse à laquelle Univers Freebox a participé.

Pendant le 2e trimestre, la base d’abonnés est restée globalement stable, mais la valeur par abonné a augmenté, se traduisant par une croissance du chiffre d’affaires. Free affirme d’ailleurs être le seul opérateur en France à afficher une croissance positive de son CA sur la période.

Nicolas Thomas, le directeur général l’assume clairement : « Ce qu’on recherche avant tout, c’est de créer de la valeur. Si l’enjeu, c’est de faire quelques milliers de nouveaux abonnés nets et ensuite d’avoir une destruction de la valeur, ce n’est pas notre projet.

Surtout il a laissé entrevoir des nouveautés pour les prochains mois et les prochains trimestres. Nicolas Thomas a en effet expliqué que face à un contexte concurrentiel “on se retrouve obligé de réagir, d’innover… Et vous verrez dans les trimestres d’avenir les surprises que l’on vous réserve.”

