Free Mobile veut améliorer son espace abonné et vous pouvez participer

L’opérateur propose depuis peu un questionnaire sur l’espace abonné de ses clients mobile afin d’améliorer l’expérience de navigation et d’utilisation de sa page web.

Free Mobile met en avant une nouvelle démarche de consultation auprès de ses abonnés. L’opérateur propose désormais, dans l’espace abonné mobile, un questionnaire destiné à recueillir leurs impressions et suggestions. Celui-ci est accessible via un bandeau placé en haut de la page d’accueil, afin d’encourager un maximum de clients à y participer. L’objectif affiché est clair : mieux comprendre les usages et les attentes pour adapter l’interface et l’expérience de navigation de la plateforme en ligne.

Concrètement, le formulaire invite les utilisateurs à répondre à plusieurs séries de questions. Certaines portent sur les sections de l’espace abonné les plus consultées, avec des sous-questions permettant de préciser l’usage de la rubrique choisie. D’autres concernent l’application officielle Free Mobile et son utilité au quotidien. Enfin, une partie du questionnaire laisse la possibilité aux abonnés de proposer leurs propres pistes d’amélioration.

Le questionnaire se clôture sur l’opportunité de s’inscrire pour un rendez-vous téléphonique plus long (5 à 15 minutes) afin d’étoffer vos réponses et de participer plus activement à l’amélioration de cet espace abonné.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox