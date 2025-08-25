Les nouveautés de la semaine chez Free : une nouvelle arnaque visant les abonnés, chez Free Mobile aussi on a le droit à un cadeau…

C’est parti pour les nouveautés de la semaine dernière ! Nous faisons un point sur les derniers événements marquants chez Free et Free Mobile. Si vous avez manqué l’arrivée d’un nouveau service ou une promotion au cours des sept derniers jours, c’est certainement ici que vous les retrouverez.

Nouveautés Freebox

Alerte arnaque visant les abonnés Free : un faux sondage promet des iPhone 15 Pro et des PS5 Plus d’infos…

Le premier épisode de la série évènement Disney+, Alien Earth, est maintenant disponible gratuitement pour les abonnés Free ayant accès à Oqee Ciné. Plus d’infos…

Abonnés Freebox et Amazon Prime : de nombreux nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement, avec plusieurs arrivages Plus d’infos…

Nouveautés Free Mobile

Bonne nouvelle pour les abonnés Free Mobile encore équipés d’un Samsung Galaxy S8 ou S8+ : l’opérateur annonce l’arrivée de la VoLTE (Voice over LTE) sur ces modèles emblématiques de la marque coréenne. Plus d’infos…

Google vient de révéler sa dixième génération de smartphones avec les Pixel 10, Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL. Une nouvelle gamme premium pour le géant américain, qui est dès à présent disponible à la précommande sur le site web de Free Mobile, pour une disponibilité le 28 août. Plus d’infos…

Les annonces de la semaine

Avant la rentrée, Free dévoile une nouvelle salve de spots publicitaires mettant en scène son concurrent fictif Reef. Plus d’infos…

Oqee ne fonctionne pas avec un bloqueur de publicités, voici ce qu’il faut faire face à ce message d’erreur. Plus d’infos…

