Abonnés Freebox et Free Mobile : Oqee ne fonctionne pas avec un bloqueur de publicités, voici ce qu’il faut faire face à ce message d’erreur

Adblock, antivirus et réglages réseaux trop complexes… Comment résoudre le message d’erreur empêchant la lecture des contenus sur le site web d’Oqee.

Certains utilisateurs d’Oqee by Free (inclus pour tous les abonnés Freebox et certains abonnés Free Mobile) rencontrent un message d’erreur lorsqu’ils tentent de lire un contenu sur le site oqee.tv. La plateforme a publié une série de conseils pour identifier et résoudre ce problème, souvent lié à des paramètres de navigation ou de sécurité.

Selon Oqee, cette erreur peut avoir plusieurs origines :

Un bloqueur de publicité activé sur le navigateur, qui empêche le bon fonctionnement du service.

Un anti-malware intégré à l’antivirus, bloquant certains scripts nécessaires.

Une configuration réseau spécifique, notamment en entreprise, où l’usage d’un proxy peut limiter l’accès.

Comment désactiver un bloqueur de publicité

La cause la plus fréquente reste l’activation d’un bloqueur de pub. La marche à suivre diffère selon le navigateur :

Chrome : rendez-vous dans Paramètres > Confidentialité et sécurité > Paramètres de site > Paramètres de contenus supplémentaires, puis cochez Tous les sites peuvent afficher n’importe quelle annonce.

Safari : ouvrez Réglages > Extensions et désactivez le bloqueur.

Firefox : cliquez sur le menu (trois traits), puis Extensions et thèmes > Extensions et désactivez le bloqueur.

Edge : ouvrez le menu (trois points), sélectionnez Extensions et désactivez le bloqueur.

Une fois ces démarches réalisées, il suffit de réactualiser la page (cette opération peut se faire automatiquement) pour profiter de vos contenus.

Vérifier son antivirus et sa connexion réseau

Si le problème persiste, OQEE recommande de vérifier les paramètres de l’antivirus, qui peut inclure un module anti-malware bloquant les scripts. Enfin, certaines configurations réseau avancées – comme l’usage d’un proxy en entreprise – peuvent aussi être en cause. Dans ce cas, il est conseillé d’opter pour une configuration plus classique.

En résumé : pour profiter d’OQEE by Free sans erreur, l’utilisateur doit s’assurer que ni bloqueur de pub, ni protection trop stricte, ni réglages réseau spécifiques n’empêchent le service de fonctionner normalement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox