La saison démarre bien sur Ligue 1+, malgré quelques soucis : bugs, 4K absente…

Pour son premier week-end de diffusion, Ligue 1+, la nouvelle chaîne de la LFP, a proposé des images inédites au cœur des clubs de Ligue 1. Vestiaires filmés, joueurs en selfie, interviews d’entraîneurs à la mi-temps : la promesse d’immersion a été tenue, même si tout n’a pas convaincu.

Le lancement s’est déroulé vendredi en présence de Nicolas de Tavernost, Vincent Labrune et Pierre-Antoine Capton, soulignant l’importance de ce projet monté en six semaines. Mais un bug majeur a terni la soirée : Amazon Prime Video, distributeur de la chaîne, n’a pas pu proposer l’avant et l’après-match de Rennes–Marseille, provoquant la colère de certains abonnés. Le problème a été corrigé le lendemain.

À l’écran, Guillaume Hoarau s’est montré à l’aise dans son nouveau rôle de consultant, tandis que Souleymane Diawara a encore besoin de trouver ses marques. Les présentateurs expérimentés Thibault Le Rol et Marina Lorenzo, associés à des commentateurs chevronnés comme Xavier Domergue ou Smaïl Bouabdellah, ont assuré la stabilité du direct.

Côté production, quelques faiblesses subsistent : absence de diffusion en 4K, plateaux trop exigus avec public, et certaines banderoles de supporters critiques passées sous silence. Sportivement, la 1re journée a aussi déçu, avec seulement 1,9 but par match, un record de stérilité depuis près de huit ans.

